Pronti i nuovi loculi, ma si continuerà a seppellire a terra

L’amministrazione comunale di Manduria ha finalmente reso disponibili i nuovi loculi cimiteriali ma si continuerà ad essere seppelliti a terra. Per volontà del sindaco e della sua giunta, infatti, i 75 posti della colombaia sono riservati a chi è stato sepolto in gentilizie o loculi di terzi, parenti o estranei che siano. Proseguiranno ancora per molto tempo, insomma, le disumane e “antiche” pratiche delle tumulazioni nei campi di terra.

E naturalmente non si stroncherà quel mercato nero di posti (una “ospitata” nelle “cappelle multifamiliari” costa sino a 14mila euro), alimentato proprio dalla mancanza di alternative pubbliche.

Per i 75 loculi della colombaia che, si ribadisce, sono riservati a chi ha già sepolto un proprio parente in altri posti provvisori sia a Manduria che nei cimiteri di altri comuni, si dovrà correre. Il criterio di assegnazione deciso dall’amministrazione Pecoraro, infatti, è quello del chi primo arriva primo alloggia. A partire dalla data di pubblicazione del bando, avvenuta ieri e sino al primo ottobre prossimo, le prime 75 domande che saranno presentate a mano al protocollo dell’Ente (vale anche una pec), avranno il posto assegnato pagando la “modica” cifra di 1.900 euro.