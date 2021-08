Covid-19, in cinque giorni i contagi raddoppiano a Manduria

Crescono anche a Manduria i nuovi contagi da coronavirus. Da 12 casi del 20 agosto, in cinque giorni i positivi sono più che raddoppiati passando a 26 (dato aggiornato al 25 agosto). Alla stessa data i manduriani in isolamento o in attesa di tampone erano 14.

Non si conosce, invece, l’età media dei contagiati né se si tratta di già vaccinati con una o due dosi o non vaccinati.

In Puglia ieri il bollettino epidemiologico della Regione dava conto di 302 nuovi positivi di cui 33 nella provincia di Taranto.