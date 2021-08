Operazione riuscita: "ma un pezzo di metallo rimane nella pancia"

«Siamo due genitori preoccupatissimi per la disavventura che sta vivendo nostro figlio e ci rivolgiamo a voi perché divulgando queste notizie si possono tenere i riflettori accesi su certe problematiche e far sì che certe storie non si ripetano più». Inizia così la lettera di una coppia di genitori manduriani i quali denunciano un clamoroso caso di sospetta malasanità: un corpo estraneo metallino nella pancia del figlio, probabilmente, è il sospetto dei genitori, «dimenticato durante l’intervento chirurgico di appendicite eseguito due anni fa all’ospedale di Manduria.

«I primi dolori lo scorso giugno li avevamo sottovalutati, mentre il tre agosto siamo dovuti correre al pronto soccorso», scrive la coppia che racconta così l’odissea non an cora conclusa. Da un ospedale all’altro, prima a Grottaglie poi nuovamente a Manduria dove gli viene diagnosticato uno stato di disidratazione e poi problemi di natura renale-urinaria, finalmente il giovane decide di recarsi all’ospedale di Taranto dove finalmente viene sottoposto ad esame Tac, prima normale e in seguito con mezzo di contrasto. L’esito è sconcertante: «corpo estraneo di densità metallica della misura di 17,2 millimetri».

«Quasi sicuramente introdotto involontariamente durante l'intervento di appendicectomia laparoscopica subito ad aprile del 2019», scriverà il diciannovenne nella denuncia presentata ai carabinieri di Manduria. In seguito la famiglia ha dato incarico all’avvocato Fabrizio Del Vecchio che ha depositato una querela alla Procura della Repubblica di Taranto.

«I medici sembrano convinti e parlano di intervento da fare quanto prima; poi dopo che hanno appreso che avevamo denunciato i chirurghi ci hanno parlato di altre eventualità da accertare, altri controlli», spiegano i genitori della lettera intenzionati come mai ad andare avanti nella ricerca della verità.