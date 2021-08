E tra le vie da riasfaltare salta quella dell'assessore. Breccia: "Quando uno nasce con la camicia"

«Il sistema della manutenzione straordinaria della rete viaria urbana ed extraurbana, di notevole estensione, necessita di numerosi interventi, nell’ottica di garantire delle sedi viarie adeguate agli standard di sicurezza della viabilità come stabilito dal Codice della Strada». Lo scrive l’ufficio dell’assessorato Lavori Pubblici nella determina in cui si individuano le sei strade che prima di tutte le altre necessitano di essere sistemate. E tra queste ci sarebbe proprio la via di residenza dello stesso assessore ai Lavori Pubblici, Piero Raimondo.

A scoprirlo per primo è stato il consigliere comunale Mimmo Breccia che su Facebook ha pubblicato la parte del curriculum dell’assessore con la sua residenza: Via Sacerdote Lacaita, proprio una delle sei prescelte che l’amministrazione Pecoraro ha deciso di riasfaltare sfruttando un finanziamento dello Stato.

«Quando uno nasce con la camicia! Guardate chi abita in una delle pochissime fortunatissime strade che saranno riasfaltate!», scrive Breccia nel post che si conclude con un richiamo alla «nuova prima Repubblica».