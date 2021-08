Rapina fallita a Torre Colimena, la proprietaria mette in fuga i rapinatori

Tentata rapina in pieno giorno ieri al bar tabaccheria “Acca” di Torre Colimena, marina di Manduria. Intorno alle 19 due uomini si sono introdotti nel locale chiedendo l’incasso alle due donne dietro al bancone, la proprietaria con una dipendente, che non si sono fatte intimidire reagendo e mettendoli in fuga.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della tabaccheria ed anche da un passante con il telefonino. I due malviventi che per non farsi riconoscere avevano coperto il volto con la maglietta che indossavano, sono fuggiti a piedi inseguiti da una delle due coraggiose donne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Manduria che hanno acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza del locale e di altri locali delle vicinanze.

Due anni fa lo stesso bar tabacchi Acca era stato oggetto di un'altra rapina. Quattro banditi intorno alle 9.00 di domenica, travisati da passamontagna ed armati di pistola e coltello, fecero irruzione nella rivendita tabacchi e tenendo fisicamente in ostaggio una cliente con un coltello puntato alla gola, si impossessarono di mille euro e numerose stecche di sigarette per un valore di duemila euro.