Baby gang e bullismo, le piaghe dell’estate

Aumentano le segnalazioni al giornale che riguardano di episodi di bullismo nelle marine di Manduria. Uno di questi che sarebbe stato già segnalato alle forze dell’ordine, riguarda la presenza di un minore che girerebbe armato di coltello per difendere le ragazze del suo gruppo.

È di ieri, invece, la lettera di un turista della provincia di Bari che denuncia un episodio accaduto qualche giorno fa all’interno di un frequentatissimo locale pubblico di San Pietro in Bevagna. «Io e la mia famiglia – ci scrivono - siamo stati oggetto di atti intimidatori da parte di un gruppo di ragazzi minorenni avvenuti in un noto locale situato del centro della località balneare di Manduria». La baby gang, composta anche da ragazze, avrebbe infastidito i clienti per più di mezz'ora. «Quando mi sono arrabbiato e stavo per chiamare le forze dell’ordine – racconta il capofamiglia -, hanno cambiato atteggiamento e ci hanno lasciati andare via. «Eravamo seduti ai tavoli del locale e i dipendenti e il responsabile dell’esercizio commerciale hanno affermato che a loro non interessa niente dell'accaduto e di conseguenza della sicurezza dei loro clienti», racconta il turista sconfortato dal presunto atteggiamento disinteressato dei gestori del locale.

Qualche giorno fa un altro villeggiante delle marine manduriane aveva denunciato una serie di furti di zaini e telefonini dalle comitive che affollavano le spiagge della notte di ferragosto commessi da minori. Un’altra mamma aveva lamentato la presenza di bulli sulle corse dei pullman per il mare che seminerebbero il terrore tra i viaggiatori anche adulti.