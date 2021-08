Tombini-trappola, turista romana si ferisce e finisce in ospedale

Crescono i tombini-trappola a Manduria e non mancano gli infortuni che costeranno esborsi alle casse comunali. L’ultimo si è verificato tre giorni fa proprio nel centro storico della città Messapica dove una turista romana che camminava tra la folla di una stretta via del borgo antico, è rimasta vittima di un brutto infortunio che le costerà l’interruzione delle ferie e almeno un mese bloccata a casa. La donna è stata ricoverato all’ospedale di Francavilla Fontana dove le è stata diagnosticata una frattura del piede sinistro. Ingessata, è stata dimessa con la prognosi di oltre un mese. Il tombino in questione si trova abbastanza sotto il livello di calpestio del tappetino, motivo di sicuro inciampo.

Un altro potenziale pericolo è rappresentato dal tombino che si trova in via Pietro Maggi, anche questa zona del centro frequentatissima. Come si può vedere dalla foto, la copertura presenta un buco abbastanza largo da fare entrare il piede di un bambino o bambina, comunque sufficiente a creare traumi anche agli adulti.