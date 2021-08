Dieci ettari di macchia mediterranea in fumo, sfiorata la masseria Cuturi con l'omonimo bosco

Dieci ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo in un incendio scoppiato oggi pomeriggio che ha interessato un’area di pregio naturalistico nelle campagne tra Manduria e San Pietro in Bevagna. La zona è quella confinante con la Masseria Cuturi e l’omonimo bosco tra la contrada Cento Tomoli e il Monte dei Diavoli.

Le squadre dei vigili del fuoco intervenute in forze (due squadre del distaccamento di Manduria, due dell’Arif e una del comando provinciale di Taranto, oltre all’autobotte per il rifornimento), sono riuscite ad arginare il vasto fronte del fuoco che alimentato dal vento e dall’elevata temperatura ha sfiorato le proprietà dei Cuturi ed altri uliveti. Non è stato possibile risalire alla causa dell’incendio. Le fiamme hanno causato danni alla rete elettriche che rifornisce energia alle contrade rurali.