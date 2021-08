Domani i funerali di Romano Vassallo

Si terranno domattina alle 10 i funerali del giovane imprenditore manduriano, Romano Vassallo, vittima di un incidente stradale con la moto avvenuto sabato notte 14 agosto. La cerimonia funebre si terrà nella chiesa Madonna del Rosario a Manduria.

Il giovane che aveva 31 anni, viaggiava a bordo di uno scooterone ed era diretto in una villa nelle campagne tra Pulsano e Monacizzo quando per cause sconosciute è uscito fuori strada finendo in un terreno. I familiari che lo cercavano preoccupati del ritardo lo hanno trovato privo di vita intorno alle due della notte. Inutili i soccorsi, i sanitari del 118 hanno solo certificato il decesso che era sopravvenuto diverso tempo prima.

La famiglia Vassallo originaria di Cisternino in provincia di Brindisi è molto conosciuta a Manduria dove è proprietaria di un’azienda della lavorazione del legno (scale, pergolati, arredi da giardino). Romano lascia la moglie e un figlio mlto piccolo.