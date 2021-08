Poltrone libere in prima fila, lo spettacolo può iniziare, le denunce dei bagnanti meno fortunati

Ombrelloni rigorosamente chiusi e sdraio in fila, perfettamente allineate, attendono i padroni su un’affollata spiaggia libera del litorale manduriano.

«Guardando questa foto – scrive il lettore che la l’ha inviata -, penso proprio che con tutti sti ombrelloni e sdraio i proprietari abbiano acquistato un pezzo di spiaggia, altrimenti non si spiegherebbe. Sono le 18,30 – continua il commentatore - e non sono scesi ancora tanto la spiaggia se la son fatta privata; non puoi nemmeno lamentarti che ne esce una discussione. E i vigili, dove stanno?», si chiede sconfortato il lettore.

La zona è sempre quella della discesa del locale “Donna Elena”. «E’ deprimente – prosegue il commento del segnalatore - arrivare alle 7 del mattino e vedere ombrelloni e sdraio già posizionati in prima fila, tanto poi i proprietari salgono e scendono pomeriggio tardi; oggi ho assistito ad una brutta discussione proprio per questo», conclude il lettore.