Il Covid non lascia Manduria: attualmente 24 casi, un anno fa era solo uno

Negli ultimi 30 giorni a Manduria si è registrata una costante e preoccupante crescita del numero di residenti contagiati dal coronavirus. Lo scorso 12 luglio i manduriani positivi al virus erano 12 e 6 quelli in isolamento in attesa di tampone. Progressivamente c’è poi stato un aumento dei casi sino ad arrivare agli attuali 24 positivi e 22 in isolamento e in attesa di test. (Dati aggiornati al 13 agosto). In maggioranza sono giovani e giovanissimi, molti i non vaccinati ma anche una buona quota di immunizzati con una o due dosi che hanno contratto una delle varianti in giro.

Ad agosto dell’anno scorso Manduria è stata quasi sempre Covid free. Il primo caso di positività su un manduriano si registrò il 6 agosto 2020, si trattava di un lavoratore pendolare che era rientrato da un paese del Medio Oriente. Sino a quella data la città Messapica non aveva contagi in corso né persone in isolamento.