“Derattizzazione selvaggia, un disastro”, l’uso allegro e dannoso del pesticida commissionato dal Comune

Presentato dal sindaco come la soluzione alla fastidiosa e massiccia presenza di ratti in città e nelle marine di Manduria, tanto da utilizzarla sui social come propaganda «del buon fare», la derattizzazione eseguita nei giorni scorsi sarebbe stata non solo inutile ma dannosa per l’ambiente e per l’essere umano. A denunciarlo è l’architetto manduriano Andrea Casto che ha studiato le caratteristiche del prodotto utilizzato per debellare i topi scoprendo particolari davvero inquietanti.

Secondo l’attivista del movimento civico, «Azione Messapica», i cubetti di «Pestnet Italia Muskil Pasta Plus» (questo è quello usato), che sono stati versati direttamente nei tombini della fogna bianca e nera, hanno creato «un disastro» perché, come viene indicato nella scheda tecnica del prodotto «è assolutamente inutile e dannoso per l'ambiente collocare il prodotto in corsi d'acqua e fognatura». Inoltre, sempre leggendo le informazioni per l’uso del potente Pesticida, le esche devono essere «adeguatamente protette utilizzando appositi erogatori a prova di manomissione», questo per evitare contatti accidentali con bambini o on animali domestici. Per questo, consiglia sempre la casa produttrice, «è buona norma segnalare i punti esca su mappa».

A differenza del trattamento fatto, documentato dalle stesse foto che il sindaco ha pubblicato sul suo profilo Facebook (le pasticche sono state semplicemente gettate nei tombini), ecco invece, le stringenti raccomandazioni del produttore: «Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per l’utilizzo in aree pubbliche segnalare presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il prodotto e indicare le misure di primo soccorso. Al termine del trattamento ritirare e raccogliere le esche rimaste ed eliminarle secondo le normative vigenti». Lapidario il commento dell’architetto Casto. «Difficile da credere così tanta approssimazione, tanta superficialità, tanta improvvisazione e così tanti danni ed errori; il problema serio se si legge l'informativa tecnica e che hanno adoperato un prodotto in maniera errata, inutile e soprattutto dannosa per l'ambiente».