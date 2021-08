Ombrelloni segnaposto, arrivano le sanzioni

Operazione delle forze dell’ordine ieri, su alcune spiagge del litorale manduriano, contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale e degli ombrelloni segnaposto. Nelle prime ore del mattino gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato e della polizia municipale hanno setacciato le spiagge libere più frequentate facendo piazza pulita delle cosiddette “postazioni fantasma” sequestrando materiale da spiaggia lasciato la sera prima dai villeggianti residenti per assicurarsi il posto in prima fila.

Diverse decine di ombrelloni e sdraio sono state ritirate e affidate al personale della società multiservizi che ha trasportato il materiale nei depositi comunali.

Nell’occasione gli agenti in divisa hanno anche sanzionato alcuni venditori di colore privi di autorizzazione.

«L'operazione – si legge in un comunicato stampa del sindaco Gregorio Pecoraro - è stata eseguita con provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonchè di rimozione e sequestro sia della merce in vendita negli stazionamenti abusivi (non autorizzati) nella zona antistante la pineta, sia di ombrelloni e altri oggetti "segna posto" lasciati in spiaggia. Il decoro della città e delle marine – conclude il primo cittadino - dipende anche e soprattutto da tutti noi».

Il materiale trovato sulla spiaggia viene trattenuto dall’ente pubblico perchè ritenuto «abbandonato sul demanio». Se qualcuno dovesse reclamarne la proprietà sarebbe sanzionato con una multa del valore di circa cento euro.