Scontro sulla Francavilla-Manduria, un morto e un ferito grave

Uno scontro tremendo, frontale, auto-moto, non ha lasciato scampo al motociclista che ha fatto un volo di una ventina di metri prima di accasciarsi sull'asfalto privo di vita. Ferito e sotto choc l'automobilista che è stato ricoverato prima a Manduria e poi all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto con la riserva della prognosi. È successo intorno alle 20 di ieri sulla Manduria-Francavilla Fontana.

La vittima, Davide Lerna, aveva 21 anni e tornava a Francavilla Fontana, la sua città, forse di rientro dal mare, con la sua potente moto, una Kawasaki 650.

Una morte sul colpo la sua. L'impatto, violentissimo, è avvenuto su un rettilineo subito dopo una leggera curva. La ricostruzione sarà cura degli agenti della polizia locale di Manduria che sono intervenuti per competenza territoriale e sono rimasti sino a mezzanotte inoltrata. Sul posto anche i carabinieri della compagnia della città Messapica e i vigili del fuoco che hanno rimosso i mezzi incidentati.

L'autovettura, una Giulietta Alfa Romeo era guidata da un medico barese che era diretto all'ospedale Giannuzzi. Mentre il ventenne era in sella ad una Kawasaki. La provinciale, trafficatissima per il transito dei villeggianti del brindisino che a quell'ora rientrano dalle località balneari della costa ionica, si è intasata con una lunghissima coda di macchine ferme. I carabinieri e la polizia di Manduria hanno dovuto trovare sbocchi alternativi per far defluire il traffico, poi la strada è stata del tutto interrotta per quasi tutta la notte. Sul posto anche due mezzi del 118 che hanno portato l’automobilista ferito all’ospedale di Manduria. Dagli esami radiografici è emerso un trauma cranico commotivo e per questo è stato trasferito a Taranto. Le sue condizioni sono considerate gravi ma non correrebbe pericolo di vita.