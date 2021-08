La paura di una mamma: i nostri figli non sono sicuri sul pullman per il mare

“Viaggi infernali” sui pullman extraurbani da e per le zone di mare vengono segnalati da alcuni genitori che hanno rinunciato a fare utilizzare il mezzo pubblico ai propri figli. «Mi chiamo Valeria, una mamma di due ragazze di 18 e 20 anni e voglio raccontarvi della brutta vicenda accaduta alle mie figlie sugli autobus che collegano Manduria alle marine». Inizia così la lettera che una manduriana ha inviato a La Voce di Manduria con la richiesta di accendere i riflettori su un pericoloso fenomeno di bullismo e vandalismo che andrebbe debellato.

«All'inizio della stagione estiva – riferisci la donna che per motivi di lavoro non può accompagnare le proprie figlie al mare -, mi raccontavano dei disastri che succedevano a bordo: ragazzi che fumano, senza mascherina, a dorso nudo, imprecazioni contro gli autisti, porte che si aprivano durante la marcia, calci su ragazzi meno estroversi, sputi su persone ed altro ancora».

Episodi di vera anarchia, quelli narrati dalla lettrice, che l’altro ieri sarebbero arrivati al culmine. Dopo un periodo in cui ha obbligato le figlie a restare a Manduria, la donna, non potendo più costringerle dal momento che tutti i loro amici si trovavano nelle località balneari, è stata costretta ad utilizzare ancora una volta il mezzo pubblico invitando le ragazze a stare vicino all’autista. «Ieri sera – continua il racconto della signora -, mi hanno raccontato che è stato un tragitto lunghissimo con gente che gridava, che fumava sigarette ed anche “altro”; e ancora pugni sui vetri e sul tetto dell'autobus, gente che si arrampicava sui posti a sedere fino a quando finalmente l'autista ha bloccato il mezzo ed ha sgridato un gruppo di vandali che ha fatto scendere. Conclusione: ho dovuto lasciare prima di lavorare perchè una delle mie figlie era in un forte stato di agitazione».

Così conclude la donna. «Non vorrei essere come quelle che si lamentano di tutto e di tutti, ma forse qualcuno di competenza dovrebbe farsi qualche domanda».

Già in passato gli autisti dei pullman si erano lamentati della scarsa sicurezza soprattutto di alcune corse e per un periodo la società in accordo con la polizia locale aveva deciso di sospendere l’ultima corsa serale di rientro a Manduria.