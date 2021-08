Blackout, ingresso delle città interrotto per l'attraversamento dei cavi elettrici di emergenza

Notte di disagi per gran parte degli abitanti manduriani per il blackout dell’energia elettrica dovuto ad un guasto della rete di media potenza che ha lasciato al buio più della metà delle utenze, sia private che commerciali, a partire dalla ore 16 di ieri sino alle 3.30 della notte.

Questa mattina è in tilt anche il traffico in entrata nella città Messapica per l’attraversamento dei cavi elettrici posizionati dalle squadre di E-Distribuzione per bypassare il guasto e assicurare l’energia prodotta da potenti gruppi elettrogeni. Oltre ai tecnici della società elettrica sono a lavoro da questa notte anche le pattuglie della polizia locale che sta bloccando il traffico in ingresso all’altezza del rondò all’incrocio con Uggiano Montefusco deviandolo sulla circumvallazione.