Blackout in vaste aree di Manduria, i tecnici del gruppo Enel intervengono con gruppi elettrogeni

In vaste aree del comune di Manduria si sono verificati poco fa una serie di guasti sulle linee elettriche interrate in media tensione gestita da E-Distribuzione. I tecnici della società del gruppo Enel sono immediatamente intervenuti e grazie ai dispositivi elettronici installati sulla rete e alla conformazione a maglia della stessa sono riusciti a ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica per alcuni clienti.

Alcuni clienti non hanno potuto beneficiare della ripresa immediata del servizio e per questo i tecnici E-Distribuzione hanno subito allertato l'arrivo di gruppi elettrogeni che saranno installati progressivamente non appena giunti a Manduria L'installazione dei gruppi elettrogeni servirà a evitare che i clienti attendano la riparazione definitiva del guasto.