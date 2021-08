Schianto con la moto, due giovani manduriani feriti

Uno schianto terribile, la moto contro una Fiat Panda che la precedeva sulla Maruggio Manduria. Un volo di diversi metri dei due ragazzi a bordo del ciclomotore e poi le sirene dell’ambulanza di corsa verso l’ospedale, prima quello di Manduria e poi a Taranto. I feriti, entrami sedicenni di Manduria, uno dei quali in gravi condizioni per una profonda ferita sul collo che ha intaccato la giugulare, sono stati entrambi ricoverati al Santissima Annunziata. Per quello più grave la prognosi è riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di ieri sul rettilineo che taglia in due la contrada Cardinale territorio di Manduria. Per cause in corso di accertamento la moto con a bordo i due amici sedicenni è andata a sbattere contro la parte posteriore della Fiat Panda. L’urto è stato fortissimo, la motocicletta si è fermato a diversi metri di distanza dalla macchina che aveva la parte posteriore sfondata. Quasi illeso il conducente della macchina che è rimasto sotto choc. Fortunatamente i due giovani indossavano il casco che ha protetto la testa ma niente ha potuto per evitare lo squarcio sul collo del ragazzo che ha perso molto sangue.

Giunto al pronto soccorso del Marianna Giannuzzi, prima di essere trasferito a Taranto, i sanitari hanno cercato di tamponare la copiosa emorragia dovuta alla lesione del grosso vaso. Durante il trasporto al Santissima Annunziata al ferito è stata trasfusa una sacca di sangue. Nell’ospedale cittadino il giovane è stato visitato dai chirurghi vascolari che hanno tamponato la piccola lesione della giugulare. Dopo la tac e la stabilizzazione il giovane sarà trasferito in chirurgia plastica per ricucire il profno suqrcio che dal collo prosegue dietro la schiena.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti di polizia municipale a cui toccherà stabilire la dinamica dello scontro. I vigili urbani hanno provveduto anche a deviare il traffico. Su disposizione del magistrato di turno i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.