Lotta contro il tempo per salvare Sissi, la gatta bloccata da 5 giorni sul tetto della chiesa

E’ lotta all’ultimo minuto per salvare dalla sete e dal caldo Sissi, una gatta che da cinque giorni è bloccata sul tetto della chiesa madre di Manduria. I proprietari stanno facendo di tutto per recuperala. Hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti per due volte senza riuscire a raggiungerla perché il tetto ricoperto da tegole malmesse non garantisce sicurezza e potrebbe cedere.

Inoltre, hanno fatto sapere i pompieri, la strada stretta del centro storico non permette l’ingresso ai mezzi attrezzati da scale in grado di raggiungere quelle altezze. I proprietari sono disperati e stanno cercando di contattare il parroco della chiesa che forse potrebbe avere degli accessi più sicuri.

La famiglia proprietaria della gatta ha contattato la referente per Taranto e provincia dell’associazione “Anpana”, Ines Tribaldi, che ha proposto di aiutare Sissi con la gabbia-trappola (acqua e cibo in un uno speciale trasportino che si chiude quando l’animale è dentro) da posizionare in un punto accessibile alle persone e bene in vista della gatta. La temperatura elevata di queste ore e la disidratazione sono letali per gli organismi così piccoli, per cui la corsa è contro il tempo.