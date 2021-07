Depuratore, Nardò ce l’ha fatta a salvare il mare

«Vittoria di Nardò che dice no per sempre a condotta sottomarina e scarico a mare». Così in un comunicato stampa il Comune neretino annuncia la notizia che la Città di Manduria non potrà mai dare. «Regione Puglia e Aqp – si legge nella nota di Nardò -, rilanciano sul riuso delle acque e l’eliminazione totale dello scarico a mare, grazie a quanto sancito dalla giunta regionale nella delibera 1093 del 7 luglio scorso».

La delibera a cui ci si riferisce voluta dal presidente Michele Emiliano, ha confermato il percorso già intrapreso dal progetto “scarico zero”. Come è stato possibile lo spiega sempre il comunicato ufficiale del comune che confina territorialmente, lato mare, con il comune Messapico. «La distanza dal mare dell’ecofiltro, così come stabilito dall’accordo, sarà superiore a 5 chilometri».

Possibilità che non è stata invece possibile per Manduria il cui sito individuato da una parte dell’attuale maggioranza è distante meno di due chilometri dal mare destinato, quindi, ad accogliere la famosa condotta emergenziale o complementare.

Tornando al progetto di Porto Cesareo perfezionato con la delibera di giunta del 7 luglio, il piano prevede che l’amministrazione del sindaco Pippi Mellone gestisca in autonomia e fin da subito i primi 600 allacci «con la realizzazione di trincee drenanti nel perimetro dell’impianto di depurazione esistente sul proprio territorio, aventi una capacità di assorbimento di 500 metri cubi giornalieri, quindi sufficienti a soddisfare ben oltre questo numero di utenze». In questo modo il comune jonico sarà autonomo senza toccare il mare.

Salto di qualità anche nel livello di depurazione, che passa da tabella 1 a tabella 4 (Anche Manduria avrà la tabella 4). «È la vittoria di Nardò che dice no per sempre a condotta sottomarina e scarico a mare – dice il sindaco Pippi Mellone – ed è la prova, per l’ennesima volta, che Michele Emiliano è un uomo di parola. La soluzione trovata conferma quanto detto dal presidente a Nardò a settembre scorso durante un incontro all’Urban Park davanti ai cittadini neretini ed è la soluzione ambientalmente più giusta, scevra da ogni condizionamento di campanile». Soddisfatto anche l’assessore all’ambiente Mino Natalizio. «La delibera approvata dalla giunta regionale – commenta – è la vittoria della cultura del riuso delle acque, delle nostre ragioni, dell’ambiente e delle comunità di Nardò e Porto Cesareo che potranno finalmente risolvere la questione della gestione dei reflui senza farli finire in mare, ma utilizzandoli come risorsa fondamentale per il ripascimento della falda a usi irrigui e civili».