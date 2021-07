Il comandante della polizia locale di Manduria lascia il comune per un incarico a Ostuni

Il comandante della polizia municipale di Manduria, avvocato Enzo Dinoi, lascerà il comando della polizia locale della città Messapica.

L'ufficiale ha vinto il concorso del comun di Ostuni dove ricoprirà il ruolo di dirigente e comandante del Corpo della città Bianca.

Il sindaco Ostunese Guglielmo Cavallo ha firmato poco fa il decreto di nomina «all'’esito della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di dirigente comandante della Polizia locale per anni tre, per il dottor Vincenzo Dinoi quale soggetto idoneo per poter assolvere con professionalità e autorevolezza l’incarico di dirigente, comandante del corpo di Polizia locale dell’Ente, in possesso di adeguato livello di conoscenze specialistiche e delle necessarie competenze e esperienza».

Il comandante manduriano è stato scelto da un arosa di cinque professionisti che si erano candidati per lo stesso ruolo.