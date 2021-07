Germania – Manduria con l’Ape, l’impresa di Felix Dietrich, tedesco innamorato del Salento

Germania-Salento in Ape Car. Non è uno stress test della Piaggio, ma l’impresa di un cittadino tedesco, innamorato della Puglia e di Torre Colimena, marina di Manduria, che ha percorso 2.130 chilometri sul tre ruote. Felix Dietrich, 64 anni, bancario in pensione, ha tagliato il traguardo sabato scorso entrando con il mitico Piaggio furgonato ad Avetrana dove coltiva vecchie amicizie. E dove ogni estate, da diversi anni, si unisce ai suoi tanti amici avetranesi con i quali condivide l’amore per le bianche spiagge della Salina dei Monaci e le assolate e profumate campagne del Primitivo e dei fichi. «Puoi girare il mondo ma la luce e il mare che avete qui non lo trovi altrove», dichiara l’intrepido «trerruotista» che si è avventurato in un’impresa sicuramente non comune.

Cittadino del mondo, Felix è nato a Monaco di Baviera, vive ora a Thierse, sul Tirolo, ai confini con L’Austria da dove è iniziato il suo lungo viaggio. Da quando era impiegato di banca, le ferie le ha quasi sempre trascorse sulle coste del Salento occidentale tra Torre Colimena e San Pietro in Bevagna.

Prima era obbligato a scendere nel mese di agosto, ora che è libero dagli obblighi lavorativi ha deciso di anticipare la sua visita in Puglia e di ricordarla con questa eccezionale impresa. Per due giorni il suo confortevole van cara si è trasformato in un minuscolo camper fornito di tutto il necessario per passare la notte o per una breve pausa di ristoro necessaria ad interrompere lo scoppiettante rumore del piccolo motore e per rinfrescarsi con l’acqua di bordo.