Ventuno anni fa moriva Antonio Dimitri, il maresciallo eroe con origini manduriane

Il comune di Francavilla Fontana ha voluto celebrare oggi il ventunesimo l’anniversario della morte del maresciallo dei carabinieri Antonio Dimitri (suo padre Florenzo, ex carabiniere, è di Manduria), ucciso il 14 luglio del 2000 durante una rapina in una banca della città degli Imperiali.

Alla manifestazione era presente il prefetto di Brindisi Carolina Ballantoni, il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, colonnello Vittorio Carrara e i vertici provinciali delle forze dell'ordine.

L’anno scorso la città di Manduria gli ha dedicato un via (una traversa di via Sorani) mentre dal 2005 è dedicata la sua memoria la caserma della compagnia carabinieri della città Messapica. Oggi non è stata prevista nessuna cerimonia o ricordo per l’eroe insignito con la medaglia d’oro al valor militare con la seguente motivazione:

“Con ferma determinazione ed insigne coraggio, affrontava due malviventi in flagrante rapina in un istituto di credito che tentavano, armi in pugno, di guadagnare la fuga facendosi scudo di due ostaggi. Rinunciava all’uso dell’arma in dotazione per non mettere a repentaglio la vita degli ostaggi e intimava la resa ai malfattori, ma veniva raggiunto mortalmente dai colpi proditoriamente esplosi da un terzo rapinatore appostato all’esterno dell’istituto. Chiaro esempio di ardimento ed elette virtù militari, spinti fino all’estremo sacrificio. Francavilla Fontana (BR), 14 luglio 2000.“

Quel giorno il maresciallo eroe, di pattuglia insieme a un collega intervenne per sventare una rapina a danno di una banca. Mentre i malviventi tentavano la fuga facendosi scudo di due ostaggi, i militari intervennero per bloccarne la fuga rinunciando all’uso dell’arma in dotazione per non mettere a repentaglio la vita degli ostaggi. Dimitri venne colpito mortalmente da sette colpi di arma da fuoco esplosi da un terzo complice appostato fuori dall’edificio.