Prende forma la cupola della nuova chiesa di San Giovanni Bosco

La nuova chiesa di San Giovanni Bosco comincia a prendere forma. In questi giorni le maestranze stanno montando la struttura portante della grande cupola di legno che cancellerà per sempre l’immagine dell’astronave di cemento armato del vecchia luogo di preghiera.

I lavori in corso sono affidati all’impresa “Carlino” di San Donato di Lecce che si è aggiudicata l’appalto di 4 milioni e mezzo di euro (per tutto il complesso con uffici, forsterie, sale ricreative e di culto) che provengono in parte da investimenti della Conferenza episcopale italiana con fondi dell’8 per mille (75%) e in parte da donazioni dei parrocchiani.