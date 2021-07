I vigili controllano il rifiuto prodotto dai locali e multano chi non differenzia

È guerra aperta tra esercenti dei locali pubblici del centro di San Pietro in Bevagna e il servizio comunale di raccolta dei rifiuti. Ieri mattina i vigili urbani di Manduria hanno fatto un blitz e con l’aiuto del personale della Gialplast, società che si occupa della spazzatura, hanno rovistato all’interno dei bidoni affidati ai locali in cerca di rifiuti non differenziati correttamente. Così sono scattati i verbali a cui seguiranno le sanzioni amministrative e pecuniarie a danno degli imprenditori che contestano il metodo e il merito della presunta infrazione.

Secondo i gestori dei locali di ristorazione che si affacciano sulla piazzetta principale della località balneare manduriana, ad usare i loro bidoni della differenziata sono anche i cittadini che smaltiscono il proprio rifiuto all’insaputa di chi ha in affidamento i raccoglitori. «Noi differenziamo sempre correttamente – dicono - e non possiamo controllare cosa accade quando stiamo lavorando o nelle ore notturne quando non ci siamo e i bidoni diventano ricettacolo di ogni cosa».

Le multe di ieri sono poi l’occasione per segnalare un altro grosso problema di natura igienica per i locali in questione. «La Gialplast – denunciano gli imprenditori -, passa a svuotare i bidoni due o tre volte alla settimana mentre noi produciamo rifiuto ogni sera e naturalmente non possiamo tenercelo nei locali altrimenti non rispetteremmo per ovvi motivi le prescrizioni igieniche della Asl». Il risultato è sotto gli occhi di tutti. «Non potendo tenerci in casa il rifiuto che produciamo ogni sera – dicono i titolari dei locali di consumo alimentare -, siamo costretti ad ammassarlo vicino ai bidoni che sono poco capienti e vi lasciamo immaginare lo spettacolo che affidiamo al turista». Oltre alla vista, a risentirne è anche l’olfatto. «E ci credo bene – afferma una delle titolari dei locali – gli scarti di carne o pesce lasciati nei bidoni per due giorni sotto al sole non producono certo profumo».

I multati di ieri fanno infine sapere che non intendono pagare e che si opporranno legalmente.