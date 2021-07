Fuoco nella proprietà del maestro Ferdinando Arnò, salva la grande pineta secolare

Uno dei pini centenari della proprietà del compositore Ferdinando Arnò nelle campagne tra Manduria e Avetrana, è stato seriamente danneggiato dal fuoco. Le fiamme hanno avuto origine proprio alla base del grande esemplare.

L’incendio non si è propagato sull’intera pineta grazie alle linee taglia fuoco che la proteggono. Il focolaio individuato è distante dalla strada per cui è da escludere che l’innesco possa avere avuto origine da una cicca di sigaretta gettata imprudentemente dal finestrino di qualche auto di passaggio. Improbabile anche l’autocombustione poiché tutta l’area era stata di recente pulita con lo sfalcio delle infestanti.

Il maestro Arnò ha chiamato i vigili del fuoco che non sono intervenuti perché nel frattempo le fiamme sono state controllate e spente dal personale addetto alla manutenzione della villa.

L’artista proprio in questo periodo sta curando il verde pubblico per conto dell’amministrazione comunale di Maruggio nella località turistica di Campomarino dove ha recuperato un vecchio giardino che trasformerà in luogo di ritrovo per i giovani. La stessa cosa aveva proposto di fare gratuitamente nella Piazza Giovanni XXIII di Manduria ma l’amministrazione Peoraro ha rifiutato l’offerta.