Le mani bucate dell’assessorato alla cultura: band musicale pagata il doppio

La mano bucata di chi organizza gli eventi musicali per conto dell’assessorato alla cultura del comune di Manduria (si presuma l’esperto di eventi e ideatore di “Popularia” Roberto Dostuni), dimostra ancora una volta di non saperci fare nello spendere denaro pubblico.

Dopo l’acquisto per 1200 euro di un banner pubblicitario su un portale web di nicchia, nel senso che lo visitano in pochi, (lo stesso spazio su La Voce di Manduria che è tra i primi posti tra i siti del Salento sarebbe costato 120 euro), il consulente del comune di Manduria ha ingaggiato per 3.500 euro un gruppo musicale che propone canzoni italiane famose degli anni 50-80 che sul mercato si trova alla metà della cifra impegnata dagli spendaccioni manduriani.

Da una ricerca di mercato fatta e da più preventivi che abbiamo avuto modo di vedere, la stessa band si piazza con 1500, 1600 euro oltre Iva la 10%. Il prezzo proposto è comprensivo della percentuale riconosciuta all’agente per un concerto di piazza così come sarà quello acquistato da Dostuni o chi per lui per 3500 euro.