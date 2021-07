Vaccini, l'inutile attesa dietro ai cancelli chiusi del liceo classico

Anziani in attesa dietro ai cancelli chiusi dell’hub vaccinale del liceo classico di Manduria. Sono le scene che si ripetono da giorni e le immagini che pubblichiamo sono quelle di ieri pomeriggio. Attesa inutile al caldo perché i cancelli non apriranno. E’ lo stesso hub vaccinale che il sindaco Gregorio Pecoraro con il suo staff visitavano quotidianamente quando le dosi erano così tante da buttarle (salvo incontrare volontari disposti a farseli), che è ora deserto.

Adesso le dosi per i richiami di chi ha fatto l’AstraZeneca non ci sono. Almeno non a Manduria perchè a Taranto qualcosa arriva ma per averla bisogna spostarsi e per le persone anziane non è sempre agevole, soprattutto con le temperature del periodo. Molti stanno rinunciando.

Le proteste che giungono in redazione lamentano tutti la stessa cosa: la mancanza di informazione. Persone che hanno la prenotazione per quel giorno e che arrivano in via Sorani trovano chiusi i cancelli senza che nessuno li abbia avvertiti. Oppure che ricevono la comunicazione dell’annullamento ed attendono invano la nuova data che non arriva.

E’ il caso del pensionato Franco Mingolla. «È possibile – ci scrive - che un cittadino quasi 80enne, con prenotazione per la seconda dose del vaccino AstraZeneca, a 75 giorni dalla prima dose deve ancora aspettare? Oggi, all'orario stabilito dalla prenotazione – continua Mingolla - ho trovato la sede (liceo classico) chiusa per indisponibilità di dosi AstraZeneca con diverse persone ad aspettare fuori dal cancello d'entrata». Il manduriano si chiede dove siano le istituzioni. «Il signor sindaco che fa? Ma esiste un sindaco a Manduria? Esiste un responsabile alla Sanità nella sua squadra che dovrebbe interessarsi di questi problemi?!, si chiede infine il cittadino.