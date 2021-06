Incendio al cimitero degli pneumatici, danno ambientale

Un danno ambientale annunciato quello provocato ieri nelle campagne di Manduria per l'incendio di una enorme discarica a cielo aperto di pneumatici, pannelli di amianto ed altro materiale di scarto dell'edilizia e dell'agricoltura, teli di plastica, tubi di irrigazione ed altro genere di rifiuti.

Ma soprattutto copertoni di ogni misura e forma, ammassati a centinaia. Un vero e proprio cimitero di pneumatici accumulati in almeno venti anni in contrada Pozzello-Ruggiano attorno ad un invaso naturale di acqua piovana e sorgiva raccolta in una profonda fenditura del terreno argilloso che si estende per circa tremila metri quadrati tra campi coltivati a vigneto di primitivo di Manduria.

Una bomba ecologica ben nota agli enti locali e alle autorità sanitarie oggetto in passato di ripetute denunce ambientaliste. Ieri mattina, l'elevata temperatura, ma non si può escludere anche la mano dell'uomo, ha bruciato la montagna di rifiuti per diverse ore.

Il fumo nero e denso prodotto dalla combustione della gomma, ha creato una colonna visibile sia da Manduria che da Avetrana e Erchie. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che sono intervenuti con diversi mezzi.

Un lavoro non facile per i pompieri che ha richiesto tempo e tanta attenzione per le esalazioni della gomma bruciata che rendeva impossibile operare a distanza ravvicinata. Per più di due ore i vigili del fuoco hanno lavorato in condizioni di estremo disagio per l'afa e la temperatura delle fiamme che hanno trasformato i luoghi in un vero infermo. Il bilancio del disastro diventerà materia di una relazione dettagliata che sarà trasmessa oggi al comando provinciale dei vigili del fuoco e molto probabilmente anche all'autorità giudiziaria e sanitaria.

A preoccupare soprattutto è il lago di acqua stagnante che per effetto del rifiuto andato a fuoco è diventata praticamente nera. C'è il dubbio, insomma che la sostanza inquinante possa avvelenare i terreni circostanti se non la falda acquifera. Per non parlare delle sostanze tossiche che si sono sprigionate nell'aria i cui effetti andrebbero studiati. L'invaso naturale di Pozzello-Ruggiano con il suo cimitero di copertoni e amianto, è stato oggetto in passato di segnalazioni dei proprietari dei terreni circostanti ma anche degli ambientalisti.

L'ultima denuncia certa risale al 2013 e a firmarla fu l'ambientalista savese Mimmo Carrieri. L'esposto, corredato da immagini fotografiche dei luoghi, fu presentato ai carabinieri, all'ufficio igiene della Asl di Manduria ed anche ai vigili del fuoco. Risale sempre ad otto anni fa il sopralluogo dei tecnici sanitari che presero visione del rischio ambientale causato dall'abbondante presenza di rifiuti speciali e pericolosi. I vigili del fuoco invece attestarono la pericolosità di quell'invaso in alcuni punto profondo anche quindici metri nei cui fondali era stato gettato di tutto. La raccolta di acqua putrida forma un lago privo di recinzione e quindi a rischio di incidenti anche gravi. Le immagini del dopo incendio di ieri, testimoniano che nulla è stato fatto per prevenire i rischi denunciati allora. Qualcosa lo ha fatto il fuoco riducendo di poco la massa di pneumatici ma rendendo ancora più avvelenata quell'acqua e quel sito.

Nazareno Dinoi