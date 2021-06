«Arsi vivi» per il vaccino, il racconto di una mamma. E il sindaco di Sava scrive alla Asl

«Recatami oggi (ieri per chi legge, ndr) presso il centro vaccinale di Manduria, alle ore 14,00, per sottoporre le ragazze alla somministrazione della prima dose, vi posso assicurare che sotto quei teloni sembrava di essere arsi vivi». E’ uno dei messaggi di protesta di chi in questi giorni sta provando la spiacevole esperienza della vaccinazione in ambienti impraticabili. Sono quelli dell’hub vaccinale che il comune di Manduria ha allestito e messo a disposizione della Asl di Taranto. Vittime non solo gli utenti, ma anche il personale sanitario e i volontari delle associazioni di protezione civile. E ieri una ragazza ha avuto un malore attribuibile proprio all’eccessiva calura degli ambienti.

Il sindaco di Sava, Dario Iaia, ha scritto una nota al direttore generale della Asl, Stefano Rossi.

«In questi giorni di caldo afoso – si legge nella nota -, i nostri cittadini che si sottopongono alla vaccinazione all’interno degli hub da voi predisposti, sono costretti ad attendere in luoghi non più idonei dal punto di vista sanitario essendo privi di sistema di raffreddamento o di climatizzazione». Nella lettera il sindaco savese chiede di sapere «quali siano le misure che la Asl intende adottare «per lenire questa problematica». Non risultano prese di posizione da parte del sindaco di Manduria o di altri sindaci dei comuni del distratto socio sanitario di Manduria.

La situazione viene ben descritta dalla signora Michela C. che firma la lettera che qui riportiamo integralmente, madre della ragazza che si è collassata per il caldo.