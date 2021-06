Vaccini al caldo e sotto al sole, la rabbia degli utenti e degli operatori

Caldo insopportabile ieri per gli utenti e per gli operatori del centro vaccinale del liceo classico di Manduria. Con temperature che hanno raggiuto i 35 gradi all’ombra e un’umidità superiore al 65%, proprio ieri si è toccato il fondo della sopportazione. Così c’è chi ha chiamato i carabinieri e i vigli urbani che non avendo competenze specifiche hanno invitato a chiamare l’ufficio igiene della Asl. Ovviamente neanche lì si è riusciti ad ottenere qualcosa essendo la materia, è stato spiegato, di competenza comunale.

La sede utilizzata dal Dipartimento di prevenzione, infatti, è stata messa a disposizione dal comune di Manduria a cui spetta il compito di renderla agibile. Non può esserlo con queste temperature. Il malessere inizia già all’esterno dove, in alcuni tratti, i vaccinandi sono costretti a fare la fila sotto al sole. Una volta dentro, poi, l’aria diventa insopportabile. Gli ambienti ricavati nella palestra dell’istituto sono infatti privi di impianto di refrigerazione per cui i circa sessanta minuti di attesa, tra pre e dopo vaccino, diventa una vera tortura. Soprattutto per il personale sanitario e amministrativo che lì deve starci per sei ore ed anche più.

Sarebbe opportuno quindi, prima che accada qualcosa di spiacevole, rivalutare la salubrità del sito e, da parte del sindaco di Manduria che tanto si è vantato dello sforzo profuso in quell’ambito (in effetti nei primi tempi della “caccia alla dose” la sua presenza e quella ei componenti del suo staff, era costante), pensare ad una soluzione alternativa.