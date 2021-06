Il Ministero dell’Interno richiama il Comune: i tre ex commissari devono restituire del denaro

Il Ministero dell’Interno, in sede di rendicontazione, ha fatto notare al comune di Manduria di aver corrisposto somme non spettanti ai tre commissari straordinari che hanno amministrato il comune nel periodo di scioglimento per mafia. Le somme percepite indebitamente pari a 880 euro per ciascun commissario, erano relative all’ultimo periodo di mandato. In pratica dagli uffici del Ministero hanno scoperto che l’ufficio ragioneria del comune di Manduria, in 17 dicembre 2020, a seguito di una nota a firma del dirigente della Prefettura di Lecce, Luigi Cagnazzo (uno dei tre commissari), aveva integrato l’ultimo compenso versando ai tre commissari delle somme per l’incarico di funzione dal 10 al 23 ottobre 2020. Peccato che il sindaco Gregorio Pecoraro si era insediato già dal 9 ottobre.

«Il sindaco neo eletto – hanno fanno notare da Roma - assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti di competenza della giunta».

Il dirigente del Ministero ha chiesto quindi al comune di Manduria di ripresentare la rendicontazione eliminando le somme non dovute. La responsabile dell’Area Affari istituzionali, avvocatessa Maria Antonietta Andriani, ha perciò comunicato ai commissari straordinari l'avvio del procedimento finalizzato al recupero delle somme percepite indebitamente dal 10.10.2020 al 23.10.2020.

Il Comune di Manduria che ha già ricevuto i bonifici di rimborso, non ha invece ancora pubblicato il rendiconto di tutti i rimborsi riconosciuti ai tre commissari per le spese di soggiorno, viaggi e pasti sostenute nei tre anni di incarico.