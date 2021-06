Chiazze scure nelle acque di San Pietro in Bevagna, la Capitaneria: è mucillagine

Il distaccamento di Campomarino della Capitaneria di porto di Taranto ha ricevuto delle segnalazioni circa la presenza di macchie di sostanza scura nello specchio di mare antistante la pineta di San Pietro in Bevagna.

I militari, dalla descrizione avuta dai numerosi bagnanti che chiamavano allarmati, avrebbero assicurato che si tratta di mucillagine.

Per molti bagnanti la mucillagine marina è inquinamento oppure sporcizia ma in realtà è un fenomeno del tutto naturale che non può essere attribuito a fonti di inquinamento.

Si tratta infatti secrezioni di vegetali, di animali e della flora microbica. La sua composizione, spiegano gli esperti, deriva spesso da una miscela di materiali organici decomposti, compreso zooplancton, fitoplancton, alghe (anche le diatomee), batteri, funghi e protozoi.