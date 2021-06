«Un mare di guai». La drammatica foto della strada-trappola che ha ucciso l’avvocatessa

«Un mare di guai». Con questo amaro commento Fernando De Santis, medico savese, ricorda la tragica fine della figlia Giulia, giovane e promettente avvocatessa che lo scorso 11 dicembre ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Uggiano Montefusco – Sava.

Lavorava in uno studio legale di Manduria e tornava a casa alla guida della sua Ford K finita contro un muretto di tufi. Ferita gravemente morirà al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le foto che suo padre ha pubblicato ieri su Facebook lasciano senza parole e rinnovano il dolore e la rabbia. Le immagini riprendono il punto dell’impatto mortale proprio dove l’acqua forma l’insidia più pericolosa per qualsiasi autovettura: un lago d’acqua che con molta probabilità avrà fatto perdere il controllo del mezzo. Ne è convito anche il dottore Fernando De Santis che commenta così quelle foto: «Laghi d'acqua, muretti fuori posto, strade sterrate, abusivismo ovunque, questa è la Puglia, la California d'Italia?».

In effetti a vedere quelle foto si fa fatica a non pensare che a causare l’incidente non sia stato solo la cattiva sorte.