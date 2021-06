Scontro all'incrocio dello stadio, tre auto coinvolte e quattro feriti non gravi

Brutto incidente stradale ieri pomeriggio a Manduria per fortuna senza feriti gravi. Poco dopo le 13,30 in via Roma, all’altezza dello stadio comunale, tre autovetture sono venute in collisione proprio all’incrocio con il campo sportivo. Quattro persone sono rimaste ferite, solo una trasportata all’ospedale ma con ferite lievi.

Le auto coinvolte erano una Smart con a bordo una coppia di Manduria, una Mercedes condotta da una signora di Maruggio e una Renault con alla guida una dottoressa di Torricella che si era recata a Manduria per ritirare i vaccini destinati ai propri pazienti fragili.

Ad a vere la peggio è stata la signora di Maruggio rimasta incastrata nell’auto. Ad estrarla sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria. Sono intervenuti anche due mezzi del 118 che hanno medicato sul posto i feriti. La coppia di manduriani e la signora di Maruggio hanno già chiesto l’assistenza dell’avvocato Francesco Ferretti specializzato nel campo delle responsabilità nei sinistri stradali.