Vaccini, lunga odissea dei manduriani per la dose a Taranto

Quattro ore in macchina nel momento in cui scriviamo, molti di più alla fine, e la strada da fare per raggiungere il punto vaccinale dell’ex Auchan di Taranto è ancora lunga. È l’odissea di tre manduriani, una coppia di ottantenni con la figlia che li accompagna per il richiamo del vaccino anti coronavirus. I due anziani hanno ricevuto la prima dose nell’hub della palestra coperta della scuola G.L. Marugj di Manduria e in quella stessa sede avrebbero dovuto ricevere il richiamo. Almeno così era stato loro assicurato. Poi qualche giorno fa è arrivata la telefonata a casa con la comunicazione del cambio di programma e con l’invito a recarsi al drive through allestito nel parcheggio del centro commerciale «Porte dello Jonio». Un viaggio che si rivela una tortura. «Bisogna avvisare la popolazione che deve fare la seconda dose di vaccino a Taranto che è praticamente impossibile», si sfoga Monica De Valerio, l’accompagnatrice dei deu genitori che scrive a La Voce di Manduria per esprimere disagio e rabbia. «Sono bloccata nel traffico con i miei genitori di 80 anni dalle 16, in macchina, sotto il sole e senza servizi igienici», si lamenta.

La manduriana invia anche le foto di una interminabile coda di auto dove si cammina a passo duomo tra soste anche di 10 minuti. «La fila comincia da San Giorgio, si prosegue fino alla prima rotatoria dopo L’Auchan e si torna indietro. Fermi, completamente fermi», scrive ancora Monica che non ne può più. Non tanto lei, ovviamente, ma soprattutto i suoi anziani genitori fermi da quattro ore senza servizi.

Stessa cosa toccherà a tutti gli utenti dei comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava e Torricella che si sono vaccinati nella palestra di via Primo Maggio a Manduria.

Non si conosce il motivo per cui si è deciso di spostare a Taranto tutti i vaccinandi dei comuni del distretto che fa capo a Manduria. L’unico, a quanto pare, ad aver subito il trasferimento in città, perché gli abitanti di Martina Franca, Massafra, Grottaglie e Ginosa stanno continuando ad operare secondo i programmi.

«Una scelta scellerata che penalizza ancora una volta questo versante della provincia abbandonata da Dio e dagli uomini», accusa il consigliere comunale Cosimo Breccia che se la prende con l’inerzia di chi amministra il comune. «Però mi risulta che il nostro sindaco che ha fatto il furbo facendosi vaccinare nella palestra della Marugj, ha fatto ancora il furbetto immunizzandosi con la seconda dose, con tutti i comfort, nella palestra del Classico e non a Taranto come tutti i comuni mortali; tra l’altro proprio il giorno del consiglio comunale in cui ammise la furbizia della prima dose con una vera e propria sceneggiata napoletana che secondo lui avrebbe dovuto commuovere e convincere qualcuno», conclude il leader di Manduria Noscia. L’allarme dei disagi lo aveva anche sollevato il sindaco di Sava, Dario Iaia. «Abbiamo notizia di un giro losco di persone che si fanno pagare sino a 40 euro per accompagnare gli anziani a Taranto». Ancora peggio la paura che saranno in molti, sia per impossibilità economiche o familiari che per pigrizia a rinunciare alla seconda dose.