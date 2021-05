Rissa, resistenza e violenza pubblico ufficiale, arrestati due manduriani

Salute e prevenzione Vaccino contro il Covid ai maturandi anche in Puglia

Domenica 30 maggio partono in Puglia le vaccinazioni per i maturandi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia MIchele Emiliano. «Siamo stati la prima regione italiana a mettere in sicurezza col vaccino il personale scolastico - afferma - adesso possiamo avviare