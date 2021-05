Le marine di Manduria danno il benvenuto ai Boomdabash

I tecnici della produzione BorotalcoTv e la troupe dei Boomdabash sono arrivati questa mattina a San Pietro in Bevagna in cerca della location adatta per girare il video della loro prossima canzone il cui titolo e copertina (Mohicani) sono stampati in bella mostra su uno dei grossi camion tecnici al seguito.

Il litorale manduriano, purtroppo, non fa bella mostra di sé con i soliti rifiuti lasciati agli angoli da chi non è servito dalla raccolta differenziata.

Ecco come si presentavano questa mattina (ore 10,45) i luoghi che accoglieranno il gruppo salentino che per il secondo anno consecutivo dovrebbero dare visibilità al litorale Messapico.