«Sono a San Pietro da tre giorni, dove porto la spazzatura?»

«Buongiorno, sono a San Pietro da tre giorni e non so dove portare la mia spazzatura». E’ uno dei tanti problemi che si pongono le persone che soggiornano temporaneamente nelle marine di Manduria. Il post che compare sulla pagina del gruppo Facebook «Io amo San Pietro in Bevagna», è la dimostrazione del fallimento del sistema di smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nelle località balneari di Manduria.

Per i non residenti nelle frazioni marine che soggiornano saltuariamente nelle case al mare o per gli affittuari delle stesse, il problema che si presenta è serio: dove conferire la spazzatura prodotta nei weekend al mare se il loro domicilio non è servito dal porta a porta e non ci sono cassonetti per le strade?

Le alternative sono due: portarsi in macchina le buste sino a casa in paese, oppure lasciarle ai soliti angoli di conferimento sulla litoranea diventati ormai discariche a cielo aperto che durano sino a quando l’impresa incaricata non le raccoglierà per poi tornare al prossimo giro e così via. Sino a quando?

Nelle foto che vi mostriamo realizzate dal vigilante ambientalista, Francesco Capogrosso, la situazione di due giorni fa a San Pietro in Bevagna e Specchiarica.