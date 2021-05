Auto s'incendia, paura a Manduria

Tanta paura questa mattina sulla via per Oria a Manduria per l’incendio di un’autovettura. Fortunatamente nessuno è stato ferito, la donna che la guidava è riuscita a lasciare il mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero.

E’ successo intorno alle ore 13 all’altezza di Piazza Giovanni XXIII. La conducente si era appena fermata ed ha spento il motore quando dal vano motore si è innescato l’incendio dovuto probabilmente da qualche corpo circuito dell’impianto elettrico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che hanno spento le fiamme che producevano un’alta colonna di fumo scuro. Sotto choc la proprietaria dell’auto. (Immagini di Piero Arnò)

Aggiornamento. La macchina che si è incendiata, di proprietà di un mandurino, era parcheggiata e non era guidata da una donna. Probabilmente si è trattato di un caso di autocombustione.