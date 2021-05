Ci risiamo, solite immagini, solita domanda: a quando i cassonetti?

Ma davvero ci vuole tanto a capire che occorrono i cassonetti per nascondere o perlomeno arginare la cattiva immagine che il litorale manduriano, responsabile anche l’inciviltà di alcuni, continua ad offrire da un anno? È difficile comprendere che le video-trappole non possono sostituire i più civili e decorosi cassonetti dove gettare tranquillamente la spazzatura prodotta durante il weekend?

Sono le domande che da mesi si fanno molti manduriani ogni volta che il bravo vigilante-ambientalista, Francesco Capogrosso, sbatte in faccia la realtà: i soliti angoli delle località balneari manduriane (San Peitro in Bevagna e non solo) trasformati in discarica a cielo aperto. Sempre gli stessi che si svuotano quando il personale dell’azienda di raccolta rifiuti fa pulizia per riempirsi poche ore dopo. E così via all'infinito.

A mancare, fa notare ancora Capogrosso, non sono solo i cassonetti, ma anche i cestini dove depositare il rifiuto. Quelli esistenti a San Pietro in Bevagna sono pochi e piccoli, assolutamente insufficienti a contenere il materiale di risulta di alimenti e bevande d'asporto. Soprattutto nelle zone del centro della località di mare e della pineta oggetto, pochi giorni fa, della campagna del cosiddetto cambiamento ben pubblicizzata dalla macchina informativa dello staff del sindaco e dei 5 Stelle, normale attività di spazamanto spacciata come un evento eccezionale.