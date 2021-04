Il virus non si arresta, a Manduria sfiorata la soglia dei 300 positivi

La curva dei contagi cala in Italia e sensibilmente anche nella provincia di Taranto, ma non a Manduria. Dall’ultimo bollettino pubblicato su Facebook dall’amministrazione comunale, alla data del 28 aprile i manduriani contagiati dal coronavirus erano 296, più 18 rispetto a due giorni prima. Altri 165 sono in attesa di tampone e si trovano in isolamento fiduciario.

In questo mese l’andamento, per niente «lento», dei contagi, ha avuto una crescita di 61 persone positive. Il report del primo aprile segnava 235 manduriani contagiati dal virus.

La fascia d'età maggiormente colpita è quella compresa tra di 40 e i 55 anni. Dati ufficiosi, questi, poichè Il comune non fornisce informazioni dettagliate sull'età dei contagiati che aiuterebbero a comprendero meglio i vettori di diffusione del virus.