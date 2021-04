La Guardia di Finanza a caccia dei saltafila dei vaccini, s'indaga per truffa e falso

La Procura della Repubblica di Taranto ha aperto un fascicolo di indagini per scovare chi ha fatto carte false per saltare la fila nella corsa al vaccino anti-Covid. Il procuratore aggiunto Maurizio Carbone ha affidato la delega d’indagine alla Guardia di Finanza agli ordini del tenente colonnello Marco Antonucci che sta lavorando su un elenco di diverse centinaia di casi sospetti. I reati ipotizzati sono quelli di falso e truffa. Lo riporta il Quotidiano di Puglia nell’articolo firmato da Mario Diliberto secondo cui sulla scrivania del procuratore Carbone sarebbero giunte decine di segnalazioni su presunti abusi consumati alle spalle delle categorie più deboli.

Nei giorni scorsi i finanzieri hanno acquisito dal Dipartimento di prevenzione tutti gli elenchi dei vaccinati della provincia di Taranto dal 27 dicembre, giorno del primo e simbolico giorno di vaccinazioni, ad oggi.

In questo senso, quindi, gli investigatori hanno già avviato il lavoro di screening degli elenchi acquisiti relativi, sulla carta, anche a categorie previste dal piano vaccinale. «Il sospetto di base – scrive Diliberto nell’articolo - è che negli elenchi siano stati introdotti dolosamente nominativi che nulla hanno a che fare con la categoria in esame e che in realtà avrebbero dovuto attendere altri tempi». Al momento nel fascicolo non risultano esserci indagati.