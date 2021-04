Situazione positivi e ricoveri Covid a Manduria

Sempre in crescita i dati sui contagi a Manduria. Alla data del 19 aprile i manduriani positivi al Covid erano 281, più 4 rispetto alla precedente rilevazione. I cittadini in quarantena in attesa di tampone erano invece 177. In tutto, tra contagiati e sospetti, i manduriani interessati sono attualmente 458.

La situazione dei ricoveri nell’ospedale Covid Marianna Giannuzzi è invece la seguente: 60 pazienti nei reparti di medicina e 7 in rianimazione. Tra questi ultimi anche due fratelli manduriani.