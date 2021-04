I vigili all'associazione combattenti per tinteggiatura non autorizzata

I vigili urbani hanno fatto un sopralluogo nella sede dell’Associazione combattenti e reduci di Manduria verbalizzando presunti abusi di natura edilizia. In pratica negli storici locali situati in Piazza Garibaldi al piano terra del vecchio municipio, ci sarebbero state delle tinteggiature delle pareti senza l’autorizzazione della soprintendenza (l’antico monastero è tutelato dall’ente ministeriale).

Niente di irreparabile e nessun danno alle strutture murarie tantomeno nessuna modifica dei luoghi ma solo una rinfrescata alle pareti delle piccole stanze che sono state riarredate con mobili d’epoca. Di questi si era fatto carico, a sue spese, il compositore Ferdinando Arnò diventato nel frattempo socio onorario del circolo. Secondo il maestro che proprio ieri aveva criticato la scarsa attenzione dell’amministrazione comunale verso l’ambiente e il decoro urbano, a chiedere l’intervento della polizia locale sarebbe stato il sindaco Gregorio Pecoraro in persona.

Arnò non glielo manda a dire e scrive un lungo post dove racconta i risvolti dell’imbarazzante vicenda.

«Buonasera Sindaco. Questa mattina un agente della Polizia Municipale, da lei mandato, si è presentato alla sede della Unione Combattenti, dove io, a mie spese, in quanto socio onorario dell’Associazione Combattenti, ho fatto imbiancare tre stanze nel pieno rispetto dello stato delle cose e delle colorazioni originali. E ne ha ordinata la chiusura adducendo la motivazione, a mio parere infondata, della necessità di un'autorizzazione. Ora io ho unicamente cercato di ridare dignità a una location affascinante. Un piccolo gioiello vintage alla Wes Anderson nella piazza di Manduria. Un vanto».

L’artista rilancia poi le accuse addebitando al sindaco opere non autorizzate nella stessa sede «vandalizzata – scrive Arnò - e senza chiedere nulla a nessuno, zero autorizzazioni, da lei, quando è subentrato con l'Associazione Bersaglieri (di cui il sindaco è stato presidente cittadino e vicepresidente provinciale, NdR), imbrattando malamente con del viola le pareti per cercare di avvicinarsi al colore dei Bersaglieri».

Per Arnò, insomma, quanto accaduto sarebbe «un dispetto» nei suoi confronti. «Una ennesima intimidazione, non vedo altri motivi», insiste il musicista che ricorda come gli unici ad essere penalizzati sono gli anziani privati delle loro storica sede. «Dimostrando così una totale indifferenza e insensibilità nei confronti degli anziani associati che non vedono l'ora di poterci tornare appena possibile. Ma anche nei confronti dell'ottimo presidente dell'Associazione Combattenti».

L’intervento di Arnò si conclude con la richiesta e una frecciatina che i manduriani capiranno: «Mi permetta di finire i lavori, senza indugi, non crei un altro Calvario».