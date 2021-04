Covid, in rianimazione finiscono due fratelli: curva dei contagi ancora in salita a Manduria

E’ salito a 277 il numero dei manduriani contagiati dal coronavirus (13 in più del precedente report) ed altri 167 in attesa di tampone per un totale di 444 cittadini che hanno avuto contatti con il virus. Il dato è riferito a ieri.

Questa invece la situazione nell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove alle ore 14 di oggi erano ricoverati 66 pazienti affetti da infezione Covid, 6 dei quali in gravi condizioni in rianimazione quattro dei quali tra i 42 e i 55 anni tra cui due fratelli.

Sempre al Giannuzzi nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone, 8 in tutta la provincia di Taranto.