Aumento di contagi, Avetrana chiude il municipio, scuole e piazze

Dopo il municipio chiuso per tre giorni, a partire da ieri, per l'accertata positività al coronavirus del sindaco Antonio Minò (attualmente in quarantena), il comune di Avetrana sospende anche l'attività delle scuole per tutot il mese in corso. La misura, firmata dla vicesindaco Alessandro Scarciglia con apposita ordinanza, si è resa necessaria per la presenza di un genitore di uno scolaro positivo al Covid ed anche dall'attesa di tampone di alcuni studenti.

Il numero due della giunta Minò ha anche firmato un'odinanza che vieta lo stazionamento in alcune strade e piazze di Avetrana.

Il divieto riguarda l'accesso alle aree gioco dei parchi e delle aree ludiche attrezzate situate in Piazza Unicef, Piazza Collodi e Parco Belvedere; la circolazione sul territorio comunale dalle ore 18:00 alle ore 22:00 per i minori di anni 18, se non accompagnati da un maggiorenne convivente e salvo che per comprovate e documentate esigenze di salute, lavoro o estreme necessità: divieto di consumare cibi e/o bevande al di fuori degli esercizi commerciali di ogni tipologia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; l'attività motoria all'aperto è consentita solo in forma individuale. Alla data del 9 aprile gli avetranesi positivi al test erano 65 e 53 quelli in isolamento in attesa di tampone.