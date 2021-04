Assembramenti e ingorghi all'ingresso della scuola

Controlli zero all’apertura delle scuole a Manduria. Così si presentava questa mattina la strada e il piazzale antistante l’istituto comprensivo Francesco Prudenzano della città Messapica.

Quattro scuolabus che scaricano contemporaneamente gli alunni e decine di adulti e ragazzi assembrati davanti all’ingresso della scuola.

Traffico bloccato per l’inevitabile ingorgo creato mentre non si notano vigili urbani o altro personale addetto ad evitare il distanziamento. Istituzioni assenti anche in questo caso. Eppure proprio in quell’istituto si è registrato il più alto numero di contagi soprattutto tra gli scolari.