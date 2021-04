A Manduria zero vaccinati ultraottantenni a domicilio

La vaccinazione domiciliare a Manduria non è ancora iniziata. Per cui nessun ultraottantenne manduriano, impossibilitato per motivi di salute a recarsi al centro vaccinale della palestra G.L.Marugj, ha ricevuto il vaccino al proprio domicilio.



Questo perché non si è ancora messa in moto la macchina organizzativa che deve mettere in condizione i 28 medici curanti manduriani a praticare la profilassi ai propri assistiti allettati o non deambulanti. Il dottor Giuseppe Stranieri, responsabile dell’Ufficio distrettuale per la medicina generale del distretto 7 di cui Manduria è capofila, fa sapere che a giorni il Dipartimento di prevenzione della Asl dovrebbe stabilire le modalità di consegna dei flaconi di «Moderna». Oltre agli over80 aventi diritto, il vaccino sarà somministrato anche al proprio caregiver o badante o convivente per non più di uno per ogni paziente.



Secondo quanto ha riferito ieri il sindaco, per quanto riguarda invece i malati oncologici, la vaccinazione per loro inizierà il 7 aprile nella palestra della G.L.Marugj. Dal 12 aprile, ha detto sempre il primo cittadino, sarà allestito un altro centro vaccinale nella palestra del liceo classico che servirà quanto partirà la cosiddetta vaccinazione di massa.