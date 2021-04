Pasqua e Pasquetta per vaccinare chi assiste i minori con disabilità grave

Domenica di Pasque e lunedì di Pasquetta si potranno vaccinare i genitori, tutori, affidatari, caregiver e familiari conviventi di persone con disabilità grave (legge 104 comma 3) nate dopo il primo gennaio 2005.

Per ricevere la vaccinazione bisogna recarsi al centro vaccinale di Manduria, nella palestra coperta della scuola G.L.Marugj in via primo Maggio e presentarsi con un documento d’identità, tessera sanitaria, attestazione della disabilità grave della persona assistita o dichiarazione sostitutiva disponibile e scaricabile dal sito lapugliativaccina.regione.puglia.it.

Non è necessaria la prenotazione: è sufficiente presentarsi nel giorno e nella fascia oraria dedicata al proprio cognome. (Dalle 8.30 alle 12.30, domenica 4 per i cognomi A-L; lunedì 5 aprile per i cognomi M-Z).



Per i cittadini di altri distretti, i punti vaccinali di riferimento sono Grottaglie (distretto 6), Martina Franca (distretto 5), Laterza (distretto Taranto 1), Massafra (distretto 2), Taranto Palaricciardi (distretto unico).